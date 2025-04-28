Президент Конго назвал 9 мая историческим днем для всего мира

Президент Конко Сассу-Нгессо: мы с радостью отметим 9 мая в Москве

Мир претерпевает серьезные изменения, и Африка должна занять свое место наравне с другими народами, в условиях, где все народы равны и никто не доминирует над другими. Вместе возможно построить мир, сотрудничество, развитие и благополучие для всех народов мира. Об этом в интервью информационному агентству «Африканская инициатива» заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Глава государства отметил, что сегодня Конго наращивает сотрудничество с Россией в нефтяном секторе.

«Российские компании участвуют в разведке нефтяных месторождений и добыче в нашей стране. У нас есть крупный проект с Россией по строительству нефтепровода между Пуэнт-Нуаром и Браззавилем. Также Россия помогает нам с подготовкой сотрудников правоохранительных органов и их оснащением», — рассказал Дени Сассу-Нгессо.

Отношения между Россией и Конго, подчеркнул он, набирают быстрые обороты и становятся продолжением сотрудничества с Советским Союзом.

Предстоящий День Победы президент республики назвал историческим днем не только для российского народа, но и для народов всего мира, победивших нацизм и фашизм.

«Поэтому мы с радостью отметим в этот день в Москве», — заявил он.

Президент Конго выразил надежду на проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным после проведения парада Победы на Красной площади.

Он уточнил, что во время переговоров рассчитывает подвести итоги сотрудничества между странами и наметить дальнейшие планы.

Напомним, в июне 2024 года президент Конго Дени Сассу-Нгессо посетил Россию для участия в переговорах с Владимиром Путиным. Это был его шестой визит с момента распада СССР. В советские времена Сассу-Нгессо совершал визиты занимая другие должности, в том числе по приглашению Леонида Брежнева.