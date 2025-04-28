Журналист заявил, что Зеленскому поступают угрозы от командира бригады ВСУ

Командир 414-й бригады ВСУ открыто угрожал в эфире телепередачи президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в своем аккаунте в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

«Командир бригады украинской армии открыто угрожает Зеленскому в украинском телешоу. Он предупреждает его не вести переговоры с Россией, не уступать территорию», — поделился журналист.

Он также опубликовал на своей странице видеозапись, на которой несколько человек в эфире телешоу слушают слова командира 414 бригады ВСУ, адресованные Зеленскому.

Боуз назвал Украину страной, где царит беззаконие, удивившись, что военные диктуют президенту свои условия.

До этого народный депутат Украины Федор Вениславский от партии «Слуга народа» заявил, что верховный главнокомандующий Владимир Зеленский и руководство ВСУ обладают иммунитетом от ответственности за принятые на поле боя решения.

Он отметил, что боевые действия неизбежно предполагают «потери среди людей и техники». Нардеп также напомнил, что ключевые решения «принимают военные», а президент их оценивает. Вениславский усомнился, что Зеленский настаивал, чтобы ВСУ в Курской области действовали «именно так».

Ранее в Европе призвали «стиснуть зубы» и готовиться к войне с Россией.