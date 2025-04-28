В Госдуме оценили участие военных КНДР в освобождении Курской области

Руководство Северной Кореи продолжит направлять своих военных для участия в СВО на российской стороне в соответствии с заключенным договором. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Военные КНДР проявили себя с лучшей стороны в операциях по освобождению Курской области. Многие, кто сейчас принимает участие в спецоперации, имеют боевой опыт еще с 2014 года, так что это люди, у которых есть, чему поучиться. Я думаю, что участие северокорейских военных было полезно для обеих сторон. Потому что армия, которая не воюет долгое время, теряет свой потенциал. Так что северокорейцы не только доблестно помогали нам, но и набрались опыта, военной выучки», — сказал депутат.

Он не исключает, что северокорейские войска готовы были принимать участие в освобождении Курской области еще и в качестве дани памяти. Колесник напомнил, что именно СССР поддерживал правительство КНДР во время войны между Северной и Южной Кореей.

«Конечно, северокорейские военные тоже погибают, все погибают. Но они проявили себя героически, выказывая презрение к опасности, это очень важно. Они молодцы, выполняют свои обязательства строго в соответствии с подписанными международными договорами. Помимо всего прочего, проявили себя, как приверженцы законов, чего сейчас в мире практически не наблюдается. Так что много кто мог бы поучиться у КНДР в этом плане», — заключил Колесник.

Президент России Владимир Путин заявил, что участие КНДР в освобождении Курской области полностью соответствует международному праву. Он подчеркнул, что прибытие северокорейских солдат соответствовало Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и КНДР от 19 июня 2024 года.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР», — говорится в заявлении президента РФ.

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