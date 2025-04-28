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В МИД РФ рассказали, зачем Европа поддерживает Украину

Лавров: ЕС поддерживает Украину ради спасения своей репутации
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Kaan Soyturk/Reuters

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo заявил, что Евросоюз ставит спасение своей «подмоченной» репутации выше задачи достижения устойчивого мира на Украине.

По словам Лаврова, именно поэтому европейские чиновники продолжают поддерживать Киев. Он уточнил, что в ЕС рассматривают иной исход, кроме безусловного поражения Москвы, как геополитический проигрыш.

«В ЕС исходят из того, что отказ от поддержки Украины будет выглядеть как подтверждение его стратегической несостоятельности. Иными словами, брюссельская бюрократия ставит попытку спасения своей подмоченной репутации выше интересов достижения справедливого устойчивого мира», — отметил российский министр.

До этого британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис заявлял, что страны Европейского союза (ЕС) обеспокоены тем, что заключение мирного соглашения по Украине может привести к расколу политического объединения.

Ранее Писториус рассказал о «максимальной угрозе» НАТО в случае победы России на Украине.

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