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В Европе признали зависимость от российского газа

Еврокомиссар Йёргенсен: Европа по-прежнему зависит от российского газа
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Shutterstock

Страны Европы по-прежнему зависят от газа из Российской Федерации. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен, пишет ТАСС со ссылкой на Table.Media.

«Мы по-прежнему зависим от российского газа», — признал он и уточнил, что «это неприемлемо по политическим, моральным и соображениям безопасности».

Йёргенсен подчеркнул, что в ближайшее время представит дорожную карту по поэтапному отказу от российского газа. По его мнению, существуют «возможности импортировать еще больше газа из США».

В марте немецкое издание Correctiv писало, что США ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры для восстановления поставок российских энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине. По данным источника издания, обсуждения продолжаются уже несколько месяцев. Кроме «Северных потоков», американская сторона интересуется дочерней компанией «Роснефти» в Германии, владеющей 54% акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который получает нефть по трубопроводу «Дружба», а также меньшими долями в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro.

Ранее в Европе заявили о попытках скрыть причастность США к подрыву «Северных потоков».

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