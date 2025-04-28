Мишустин выступит с лекцией об экономике Победы

Мишустин выступит на марафоне «Знание. Первые» с лекцией об экономике Победы

Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 апреля выступит на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» с лекцией «Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941–1945 гг. и достижения современной России». Трансляция начнется в 12:30 на страницах кабмина в соцсетях и телеканале «Россия 24», передает ТАСС.

После выступления Мишустин ответит на вопросы участников марафона, организованного Российским обществом «Знание» к 80-летию Победы. Центральная площадка мероприятия — Музей Победы на Поклонной горе — будет работать все три дня. Всего задействуют 11 локаций по стране.

26 апреля сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступит 29 апреля с лекцией «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Марафон «Знание. Первые» пройдет с 28 по 30 апреля на 11 площадках по всей России. Центральная площадка в Музее Победы примет более 25 тысяч участников. Всего запланировано свыше 130 выступлений экспертов. В первый день программа охватит все федеральные округа страны, объединив молодежь и лекторов в дискуссиях о историческом наследии и современных вызовах.

Ранее Медведев сообщил об испытаниях новых реактивных снарядов.