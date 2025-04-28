В США заявили, что демократы переняли предвыборную тактику Трампа

Представители Демократической партии переняли тактику президента США Дональда Трампа по участию в подкастах, которую он использовал во время предвыборной гонки в 2024 году. Об этом пишет американский портал Axios.

По данным журналистов, этой тактикой начали пользоваться потенциальные кандидаты-демократы на выборах 2028 года. Портал отметил, что таким образом партия пытается противостоять образу «мужской привлекательности» Трампа и привлечь на свою сторону избирателей-мужчин.

Авторы материала отметили, что демократы, в частности, принимают участие в тех же подкастах, гостем которых становится Трамп. Так, экс-министр транспорта Пит Буттиджич отрастил бороду и посетил запись подкаста FLAGRANT. При этом губернатор Пенсильвании Джош Шапиро присоединился к шоу The Men At Work Podcast.

1 апреля лидеры Демократической партии США подали иск в федеральный суд Вашингтона (округ Колумбия), в котором просили заблокировать указ Трампа, связанный с выборами. Речь идет о документе, который обязывает предоставлять документы, подтверждающие американское гражданство, при регистрации для голосования.

Ранее критиковавший Трампа более 25 часов демократ рассказал, как готовился к выступлению.