Критиковавший Трампа более 25 часов демократ рассказал, как готовился к выступлению

Демократ Букер перестал есть и пить, чтобы критиковать Трампа больше 25 часов

Сенатор от Демократической партии Кори Букер, критиковавший президента Дональда Трампа в сенате США более 25 часов, рассказал, как готовился к выступлению. Его слова приводит ABC News.

Букер рассказал, что перестал принимать пищу еще в прошлую пятницу и пить воду накануне выступления, чтобы не ходить в туалет. Однако он не стал отвечать на вопрос о том, пользовался ли он подгузником или другим приспособлением.

«Самое сложное, с чем мне пришлось справляться, это то, что мышцы начали сводить судорогой, и время от времени возникали спазмы или что-то в этом роде», – заявил Букер.

Как сообщает телеканал CNN, демократ выступал 25 часов и 5 минут, установив рекорд по продолжительности самой длинной речи. Букер превзошел выступление сенатора Строма Термонда, которая длилась 24 часа 18 минут в 1957 году. Перед выступлением он поклялся говорить, пока будет физически способен.

Ранее стало известно, что Маска и сотрудников DOGE могут заставить сдавать тесты на наркотики.