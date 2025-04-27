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Глава «Роскосмоса» проведет переговоры в Бразилии

Глава «Роскосмоса» проведет переговоры с главами космических агентств стран БРИКС
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Vladimir Baranov/Global Look Press

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов посетит Бразилию и проведет там серию переговоров с руководством космических агентств Китая, ОАЭ, Индии, Египта, Южной Африки и Бразилии. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«С 27 по 29 апреля 2025 года генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов примет участие во встрече глав космических агентств стран БРИКС, которая пройдет в Бразилии», — говорится в сообщении.

В госкорпорации рассказали, что в рамках встречи главы космических агентств представят предложения к 30-й Конференции ООН по изменению климата. Будут обсуждаться меры для прекращения негативных тенденций в данной сфере.

Кроме того, будут обсуждены проблемы асимметрии между космическими агентствами стран БРИКС, уточнили в российской корпорации.

До этого сообщалось, что «Роскосмос» запустит более 10 спутников «Глонасс-К2» к 2028 году. На данный момент у России есть четыре действующих аппарата «Глонасс-К» и два «Глонасс-К2».

Ранее глава «Роскосмоса» раскрыл содержание космического нацпроекта.

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