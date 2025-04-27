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Президент Ливана обратился к США и Франции из-за израильских атак

Аун: США и Франция должны заставить Израиль прекратить атаки на Ливан
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Mohamed Azakir/Reuters

Президент Ливана Джозеф Аун осудил авиаудар по южному предместью Хадас в ливанской столице, потребовав от США и Франции положить конец нарушениям прекращения огня со стороны Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, настойчивость Израиля, который продолжает агрессивные действия, требует решительных действий от США и Франции, как гарантов соглашения о перемирии, вступившего в силу 27 ноября 2024 года.

27 апреля в канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что ВВС страны нанесли удар по складу с высокоточными ракетами движения «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

В канцелярии подчеркнули, что пригород Бейрута, Дахия, не останется убежищем для «Хезболлы», а ливанское правительство несет прямую ответственность за предотвращение угроз, исходящих с территории Ливана.

20 апреля сообщалось, что в ходе операции, проведенной Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории Ливана, был ликвидирован член движения «Хезболла» Хуссейн Али Наср — заместитель командира «отряда 4400», который занимается снабжением движения оружием.

Ранее ливанская армия установила контроль над базой «Хезболлы».

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Операция Израиля в Ливане
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