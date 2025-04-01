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Ливанская армия установила контроль над базой «Хезболлы» на юго-востоке страны

Армия Ливана заняла базу «Хезболлы» в ущелье Вади-Заутар
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Mohammad Zaatari/AP

Ливанская армия вместе с миротворцами из Временных сил ООН в Ливане установили контроль над базой шиитской милиции «Хезболла» в ущелье Вади-Заутар. Об этом, ссылаясь на источник в армейском командовании, сообщает новостной портал Janoubia.

По словам источника, база в ущелье Вади-Заутар является крупнейшим объектом «Хезболлы» в юго-восточном регионе страны. Военнослужащие ливанской армии и миротворцы, прибывшие туда из населенного пункта Дейр-Сирьян, провели на базе обыск и обнаружили на одной из машин ракетную установку.

База в ущелье Вади-Заутар, расположенная вблизи границы с Израилем, имеет стратегическое значение, и с октября 2023 года 200 раз подверглась атакам израильской авиации. Ранее оттуда регулярно велся обстрел территории еврейского государства.

31 марта сообщалось, что ливанская армия арестовала боевиков, которые 28 марта обстреляли северные районы Израиля.

Ранее Израиль вывел почти все свои войска из южного Ливана.

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