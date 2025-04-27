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Лавров объяснил, чего Зеленский хочет добиться от мирной инициативы Трампа

Лавров: Зеленский хочет добиться от мирной инициативы Трампа усиления Украины
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Алексей Майшев/РИА Новости

Евросоюз и украинский президент Владимир Зеленский хотят, чтобы мирная инициатива президента США Дональда Трампа стала инструментом для усиления Украины. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS News сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил про заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас и генерального секретаря НАТО Марко Рютте, в которых говорилось о прекращении огня и урегулировании украинского конфликта.

«Они прямо заявили, что будут поддерживать только то соглашение, которое в конце концов сделает Украину сильнее, сделает ее «победителем». Так что если это и есть цель прекращения огня, то я не думаю, что этого хочет президент США Дональд Трамп. Это то, что европейцы вместе с Владимиром Зеленским хотят сделать из инициативы президента Трампа», — сказал министр.

24 апреля Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Зеленского. По словам американского лидера, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам Зеленский, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту Соединенных Штатов. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

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