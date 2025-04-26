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МИД РФ рассказал о несоответствии тезисов нового посла Франции с властями страны

МИД России увидел несоответствие тезисов нового посла Франции с риторикой Парижа
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Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

В министерстве иностранных дел России прокомментировали интервью недавно назначенного посла Франции в РФ Николя де Ривьера о перспективах отношений Москвы и Парижа. Об этом сообщает РИА Новости.

В комментарии МИД РФ приводятся цитаты дипломата и указывается несоответствие его тезисов с официальной риторикой властей Франции на темы урегулирования на Украине, санкций, отношений Москвы и Парижа.

«Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит», — отметили в МИД России.

Французский посол в Москве Николя де Ривьер ранее заявил, что во Франции никогда не существовало враждебных настроений по отношению к России. Также он подчеркнул, что французские власти никогда не ставили перед собой цель стратегического поражения России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Франция сыграла одну из основных ролей в направлении Украины по пути к катастрофе. Лавров обратил внимание на то, что Париж выступал гарантом Минских договоренностей в феврале 2015 года. При этом экс-президент Франции Франсуа Олланд, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Украины Петр Порошенко недавно признались, что не собирались их выполнять, подчеркнул министр.

Ранее Макрон заявил, что Россия стала угрозой для Франции и всей Европы.

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