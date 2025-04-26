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В МИД Ирана заявили о противоречиях с США

Глава МИД Ирана Аракчи: противоречия с США по ядерной программе сохраняются
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил о сохранении противоречий с США по ядерной программе республики, передает РИА Новости.

«Как по общим вопросам, так и по поводу деталей у нас есть противоречия», — сказал дипломат.

Он добавил, что во время непрямых переговоров Тегеран и Вашингтон письменно изложили друг другу свои позиции. Перед следующим заседанием стороны дополнительно проанализируют, как можно уменьшить количество разногласий.

26 апреля в Омане завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее члены команды Трампа выступили за удар по ядерным объектам Ирана.

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