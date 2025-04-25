Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МВФ дал прогноз по завершению конфликта на Украине

МВФ ожидает, что конфликт на Украине закончится в 2025 году
close
РИА «Новости»/Depositphotos

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что вооруженный конфликт на Украине закончится в 2025 году. Такие данные следуют из свежего отчета организации.

В МВФ подсчитали, что население Украины в настоящее время составляет 32,9 млн человек, при этом завершение конфликта приведет к частичному возвращению беженцев из-за рубежа. Ожидается, что в 2026 года численность населения страны должна увеличиться до 33,4 млн человек. До февраля 2022 года, по оценке МВФ, население Украины составляло 41 млн человек.

29 марта Международный валютный фонд дал прогноз, согласно которому, в базовом сценарии, конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года. При этом отмечается, что «риски остаются исключительно высокими».
Отмечалось, что достижение прогресса в разрешении конфликта может способствовать улучшению ситуации в украинской экономике.

Ранее МВФ улучшил прогноз экономического роста РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами