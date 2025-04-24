Зеленский признал, что переговоры в Лондоне были сложными для Киева

Зеленский: переговоры в Лондоне по Украине не были легкими

Переговоры между украинскими и западными официальными лицами в Лондоне 23 апреля не были «легкими», однако диалог был «конструктивным». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, его слова приводит агентство Reuters.

По его словам, Россия якобы «рассчитывала на большой скандал» в результате понижения статуса переговоров в английской столице.

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины, но в последний момент мероприятие отложили.

Вместо этого переговоры в Лондоне состоялись на уровне экспертов. По данным СМИ, решение было принято после высказываний президента Украины Владимира Зеленского, который отверг возможность признания Крыма частью России. Кто сорвал очередной раунд переговоров и означает ли это окончание мирного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского раскрыли, чем закончилась встреча в Лондоне по Украине.