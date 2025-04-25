Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Древаль обвинил Зеленского в стремлении «уничтожить Украину»

Древаль: Зеленский делает все, чтобы Украина перестала существовать
close
Alina Smutko/Reuters

Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль раскритиковал политику Владимира Зеленского, заявив, что украинские власти «делают все, чтобы их страна перестала существовать». В интервью РИА Новости он заявил, Киев десятилетиями провоцирует Россию, но это наносит ущерб в первую очередь самой Украине.

«Зеленский и его команда, кажется, целенаправленно ведут страну к исчезновению. Их действия не соответствуют интересам граждан», — подчеркнул Древаль.

Он также осудил попытки властей Украины навязать обществу новых «героев», упомянув Степана Бандеру и его последователей.

«Огромное количество жителей Украины были награждены орденами и медалями. Память об их подвигах жива, несмотря на политику нынешнего режима», — напомнил Древаль о вкладе украинцев в победу в Великой Отечественной войне.

23 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что настало время России и Украине принять предложения Вашингтона по урегулированию конфликта. В противном случае политик пригрозил, что США выйдут из переговорного процесса.

Вэнс отметил, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения. В частности, американские власти считают, что для прекращения огня и заключения мирного соглашения РФ и Украине необходимо пойти на территориальные уступки. В том числе Киеву придется признать Крым российским.

Ранее Мария Захарова напомнила Зеленскому слова про лоха.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами