Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль раскритиковал политику Владимира Зеленского, заявив, что украинские власти «делают все, чтобы их страна перестала существовать». В интервью РИА Новости он заявил, Киев десятилетиями провоцирует Россию, но это наносит ущерб в первую очередь самой Украине.

«Зеленский и его команда, кажется, целенаправленно ведут страну к исчезновению. Их действия не соответствуют интересам граждан», — подчеркнул Древаль.

Он также осудил попытки властей Украины навязать обществу новых «героев», упомянув Степана Бандеру и его последователей.

«Огромное количество жителей Украины были награждены орденами и медалями. Память об их подвигах жива, несмотря на политику нынешнего режима», — напомнил Древаль о вкладе украинцев в победу в Великой Отечественной войне.

23 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что настало время России и Украине принять предложения Вашингтона по урегулированию конфликта. В противном случае политик пригрозил, что США выйдут из переговорного процесса.

Вэнс отметил, что США представили обеим сторонам конфликта четко сформулированные предложения. В частности, американские власти считают, что для прекращения огня и заключения мирного соглашения РФ и Украине необходимо пойти на территориальные уступки. В том числе Киеву придется признать Крым российским.

Ранее Мария Захарова напомнила Зеленскому слова про лоха.