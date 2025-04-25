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Шойгу оценил влияние санкций на макроэкономическую стабильность России

Шойгу: Россия на фоне санкций смогла сохранить макроэкономическую стабильность
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Алексей Майшев/РИА Новости

России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, несмотря на многочисленные санкции. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил секретарь Совета Безопасности страны Сергей Шойгу.

Он отметил, что российское правительство на фоне всевозможных рестрикций приняло меры по структурной перестройке экономики и развитию внутреннего производства. Кроме того, Москва предприняла усилия для переориентации внешнеэкономического сотрудничества.

«[Эти шаги] позволили адаптировать нашу экономику к новым условиям и сохранить макроэкономическую стабильность», — подчеркнул Шойгу.

По его словам, западные страны фактически развязали открытую экономическую войну против России. И сейчас они продолжают проводить политику, целью которой является разрыв торговых и финансовых связей между Москвой и ее зарубежными партнерами.

Как сказал секретарь Совбеза, санкционное давление стало «основным фактором, негативно влияющим на обеспечение экономической безопасности» России. Страна оказалась отключена от международной системы SWIFT и лишилась доступа к ряду зарубежных финансовых рынков. Более того, Москве заблокировали доступ даже к российским счетам и активам, которые находятся в иностранных юрисдикциях.

«Этот список ограничений регулярно пополняется», — добавил Шойгу.

Он уточнил, что в последнее время значительно возросли риски введения санкций против зарубежных партнеров России. По этой причине было существенно осложнено проведение различных внешнеторговых операций, пояснил секретарь Совбеза.

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал динамику роста ВВП страны в 2025 году.

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