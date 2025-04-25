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Украину и ЕС предупредили о невозможности отказа от «мирного плана» США

RS: Украина и ЕС не смогут отвергнуть план Трампа по урегулированию конфликта
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Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина и Европейский союз (ЕС) не смогут отказаться от плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта с РФ. Об этом в статье для издания Responsible Statecraft (RS) написал военный аналитик Анатоль Ливен.

«Европейцы и украинцы стали бы безумцами, если бы отвергли этот план наотрез, как предполагают первоначальные заявления», — говорится в публикации.

По словам эксперта, отказ от реализации американской инициативы не поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что в настоящее время вступление в НАТО и возвращение утраченных территорий являются практически недостижимыми целями для Украины.

19 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация США не исключает возможности признания Крымского полуострова частью РФ в юридическом порядке. Трамп и его команда могут пойти на такой шаг в рамках более широкого мирного соглашения между Киевом и Москвой, уточнили журналисты.

Позже ситуацию прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. Он заявил, что не примет ни одну сделку, при которой будет признана российская юрисдикция над Крымом. Как отметил глава государства, соответствующее решение противоречило бы конституции страны.

Ранее Трамп рассказал, в чем должны заключаться уступки РФ при урегулировании конфликта на Украине.

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