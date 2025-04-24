В посольстве РФ прокомментировали новые санкции Великобритании

Посольство России назвало запрет Лондона на передачу Москве технологий и программного обеспечения враждебным и бессмысленным жестом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление диппредставительства.

«Он (жест. — «Газета.Ru») очевидно, призван послужить местному истеблишменту психологической компенсацией за сорванный накануне по вине Киева лондонский раунд консультаций об урегулировании вокруг Украины», — говорится в публикации.

В диппредставительстве добавили, что демонстрируемый британским правительством настрой на дальнейшее повышение градуса конфронтации с Россией зримо расходится с декларируемым международным сообществом.

В посольстве подчеркнули, что британским властям следует проявить разумный подход к необходимости стабилизации предельно напряженной обстановки в Европе.

24 апреля Великобритания ввела новый пакет санкций, включающий запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров, якобы используемых для управления беспилотниками на Украине. Всего в перечень ограничений включены 150 пунктов.

Как отметили в МИД Великобритании, новые ограничения направлены на то, чтобы лишить российскую военную систему доступа к британским технологиям и международному программному обеспечению.

Ранее в Лондоне согласовали правки к мирному плану Трампа.