Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Лондоне согласовали правки к мирному плану Трампа

«Страна.ua»: согласован документ с правками к мирному плану Трампа
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче президенту США документа, содержащего доработанный вариант мирного плана, предложенного ранее. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам Зеленского, согласование произошло в Лондоне в ходе переговоров между украинской, европейской и американской сторонами.

Украинский президент подчеркнул, что любые соглашения должны полностью соответствовать украинским национальным интересам и не противоречить конституции Украины.

«После предложения США появился другой документ. И я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у президента Трампа», — сказал президент.

Планировавшаяся на 23 апреля встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины в Лондоне была отменена в последний момент. Вместо встречи на уровне министров состоялись переговоры экспертных групп. Причиной отмены, согласно сообщениям СМИ, стало заявление президента Украины Владимира Зеленского, категорически отвергшего возможность признания Крыма российской территорией. Об этом — в материале «Газеты.Ru».

Зеленский признал, что переговоры в Лондоне были сложными для Киева.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами