В Лондоне согласовали правки к мирному плану Трампа

«Страна.ua»: согласован документ с правками к мирному плану Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче президенту США документа, содержащего доработанный вариант мирного плана, предложенного ранее. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам Зеленского, согласование произошло в Лондоне в ходе переговоров между украинской, европейской и американской сторонами.

Украинский президент подчеркнул, что любые соглашения должны полностью соответствовать украинским национальным интересам и не противоречить конституции Украины.

«После предложения США появился другой документ. И я считаю, что сегодня этот формат, этот документ находится на столе у президента Трампа», — сказал президент.

Планировавшаяся на 23 апреля встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины в Лондоне была отменена в последний момент. Вместо встречи на уровне министров состоялись переговоры экспертных групп. Причиной отмены, согласно сообщениям СМИ, стало заявление президента Украины Владимира Зеленского, категорически отвергшего возможность признания Крыма российской территорией. Об этом — в материале «Газеты.Ru».

Зеленский признал, что переговоры в Лондоне были сложными для Киева.