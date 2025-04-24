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Зеленский стал указывать Трампу, что включать в план по Украине

Зеленский указывает Трампу, что включать в план по решению на Украине
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Brian Snyder/Reuters

Киев указывает президенту США Дональду Трампу, что включать в план по решению конфликта на Украине, а что не включать. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, которую транслировал YouTube-канал его офиса.

«Какие компромиссы с территориями, вы спросили. Очень важно понимать: США предложили свое видение. В Лондоне была встреча. Там была соответствующая стратегия, которую они предложили», — отметил Зеленский.

По словам украинского лидера, в рамках переговоров в Лондоне на бумаге «появились соответствующие пункты» по вопросу урегулирования конфликта.

При этом, как добавил Зеленский, ряд предложений США Украина не сможет выполнить, поскольку они якобы противоречат «ценностям или конституции Украины».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что на данный момент важно сосредоточиться на реальности, поскольку описанные СМИ планы по территориальным уступкам, в частности, о признании Крыма российским, были отвергнуты президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Лавров рассказал о позиции Трампа по украинскому конфликту.

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