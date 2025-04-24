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Зеленский отменил часть визита в ЮАР и решил вернуться на Украину

Зеленский сообщил, что отменил часть программы визита в ЮАР
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что отменил часть программы визита в ЮАР и решил вернуться в Киев.

«Сегодня проинформирую президента ЮАР [Сирила] Рамафосу, который председательствует в «Группе двадцати», о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов требуется немедленно и безусловно», — написал Зеленский, добавив, что после встречи с Рамафосой немедленно вернется на Украину.

Он уточнил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации на Украине.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по делу о госизмене, заявлял, что Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в Южно-Африканскую Республику.

По словам парламентария, на Украине усиливаются слухи о возможном «транзите власти» после перемирия.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский врет о неготовности уступить территории.

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