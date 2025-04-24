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В ЮАР опротестовали визит Зеленского

В ЮАР левые партии SACP и МР выступили против визита Зеленского в Преторию
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Stephanie Lecocq/Reuters

Члены Южно-Африканской коммунистической партии (SACP) и социалистической партии МР опротестовали визит президента Украины Владимира Зеленского в Преторию для встречи с президентом страны Сирилом Рамафосой. Об этом сообщает местный телеканал Newzroom Afrika.

Пресс-секретарь социалистической партии МР Нхламуло Ндхлела заявил, что Зеленский является «марионеткой Запада, которую используют НАТО для борьбы со странами БРИКС».

«Ему здесь не рады, пусть убирается обратно и там продолжает в том же духе с его военным западным настроем, но здесь ему не рады», — сказал он.

Представитель левой партии также отметил, что для урегулирования конфликта между на Украине нужно, чтобы на Украине прошли выборы, где люди выберут легитимного президента. Ндхлела назвал Зеленского «ненастоящим президентом».

«Он диктатор. Выборов не было. Наша позиция ясна: остановить войну, провести на Украине выборы, чтобы у них появился настоящий лидер, а Зеленским должен заняться Международный уголовный суд», — добавил он.

До этого президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что ЮАР призывает все стороны конфликта на Украине к безоговорочному прекращению огня с тем, чтобы дать начало дальнейшим переговорам.

Ранее в МИД рассказали о желании Зеленского «торпедировать» мирный процесс.

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