Политолог объяснил, почему Вашингтон понял позицию Москвы по Украине

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы по Украине.

По словам эксперта, вникнув в суть украинского кризиса, Белый дом перешел к более трезвой риторике в адрес России.

«А с другой стороны, [президенту США Дональду] Трампу начал хамить [украинский лидер Владимир] Зеленский, чьи политические воззрения максимально не соответствуют текущей реальности», — отметил Ткаченко.

Украина стала своеобразным зеркалом, через которое Вашингтон смог увидеть серьезные проблемы в собственной внешней политике, добавил политолог.

Соответствующее заявление Рубио сделал в интервью порталу The Free Press. «По-настоящему» поговорив с российской стороной, Вашингтон смог лучше понять ее позицию по украинскому вопросу, пояснил политик.

Сейчас, по его словам, Соединенные Штаты пытаются понять, насколько далеки друг от друга позиции России и Украины. Он не исключил, что стороны могут оказаться слишком непримиримыми.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в срыве переговорного процесса.