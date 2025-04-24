СВР: в Европе готовят Трампу новые сфабрикованные обвинения в связях с Москвой

В Европе готовят президенту США Дональду Трампу новые сфабрикованные обвинения в связях с Москвой. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ, передает РИА Новости.

Сообщается, что в этих целях собираются сведения о бизнес-проектах американцев с компаниями «Газпром», «Роснефть» и госкорпорациями «Ростех» и «Росатом».

По данным службы, в Брюсселе намерены таким образом подорвать миротворческие усилия американского президента. При этом прежния обвинения такого толка в отношении Трампа в ведомстве назвали «смехотворными».

«Вернувшись в Белый дом, Трамп первым делом принял решение рассекретить файлы расследования с целью показать всему миру предвзятость его противников из ФБР и министерства юстиции США», — подчеркнули в СВР.

До этого американское издание WSJ назвало то, что Трамп не ввел пошлины на товары из России признаком его расположения.

Ранее Трамп объяснил, почему США не ввели пошлины в отношении России.