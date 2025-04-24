В Британии рассказали, почему Зеленский не поехал на переговоры по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский не поехал в Лондон на переговоры по Украине, так как хотел избежать повторения «засады в Белом доме». Об этом пишет британское издание The Independent.

«(Зеленский – прим. ред.) умеет распознавать засаду, когда ее видит… Оказавшись ранее в Овальном кабинете и подвергнувшись издевательствам со стороны Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, он избежал окружения со стороны команды американских дипломатов в Лондоне, не явившись туда вообще», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио также отметил свой визит в Лондон на переговоры по Украине, так как выяснилось, что Зеленский туда не поедет.

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины, но в последний момент мероприятие отложили.

Вместо этого переговоры в Лондоне состоялись на уровне экспертов. По данным СМИ, решение было принято после высказываний президента Украины Владимира Зеленского, который отверг возможность признания Крыма частью России. Кто сорвал очередной раунд переговоров и означает ли это окончание мирного процесса — в материале «Газеты.Ru».

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