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В Госдуме считают, что Зеленский вместе с Европой противостоит Трампу

Депутат Новиков: усилиям США по Украине противостоит антитрамповский фронт
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп действительно столкнулся с сопротивлением своим попыткам установить мир на Украине, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Трамп столкнулся с проблемами в продвижении своей версии украинского урегулирования. При этом сопротивление является коллективным, речь не идет только об отдельно взятом Зеленском. Усилиям нынешней американской администрации противостоит целый антитрамповский фронт. Это и политики, которые действуют внутри США, и представители Евросоюза. Все они подстегивают Киев продолжать активные боевые действия», — пояснил депутат.

Он добавил, что даже плачевное экономическое состояние многих европейских стран не мешает им вести антироссийскую политику.

«За плечами многих европейских стран находится большая колониальная история и в связи с этим накопленные экономические и финансовые ресурсы и возможности. Вместе с европейцами, которые готовы поддерживать киевский режим, Зеленский, конечно, чувствует себя достаточно уверенно, и поэтому мы не так давно видели его хамство в отношении Трампа в Овальном кабинете», — сказал Новиков.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия демонстрирует готовность к урегулированию конфликта. По его словам, основная проблема сейчас заключается в позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в срыве переговорного процесса.

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Переговоры о мире на Украине
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