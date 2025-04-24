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Экс-послу Украины в Германии Мельнику рекомендовали обратиться к врачу

Захарова посоветовала экс-послу Украины в ФРГ Мельнику посетить врача
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IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Постоянному представителю Украины при ООН, бывшему послу страны в Германии Андрею Мельнику необходимо посетить врача. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова политика о способности Киева вести боевые действия до 2029 года, пишет ТАСС.

«Это, конечно, уже к врачу, а не в ООН», — подчеркнула она.

Захарова обратила внимание на то, что заявление Мельника демонстрирует происходящее в офисе президента Украины. По ее словам, украинские власти шантажируют своих западноевропейских кураторов для получения финансирования.

Отсюда и проистекают «растущие аппетиты Банковой», добавила Захарова.

20 апреля стало известно, что Мельник назвал будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу пять шагов для достижения перемирия на Украине к 2029 году. По информации Die Welt, Мельник предложил Германии обязаться до 2029 года выплачивать 0,5% ВВП страны на поддержку Вооруженных сил Украины, добиться аналогичных решений на уровне Евросоюза, передать Киеву 150 единиц дальнобойных ракет Taurus и 30% авиапарка Военно-воздушных сил ФРГ, а также конфисковать российские активы.

Ранее Мерц допустил использование ракет Taurus для удара по Крымскому мосту.

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