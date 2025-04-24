Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии заявили, что у ЕС нет денег на включение Украины в объединение

Министр Бока: у ЕС нет денег на присоединение Украины к сообществу
close
Global Look Press

У Евросоюза нет денег на вступление Украины в сообщество, и расплачиваться за это придется всем его членам за счет средств из своих национальных бюджетов. Об этом предупредил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной в РФ экстремистской).

В связи с начавшимся в стране референдумом по вопросу о приеме Украины в Европейский союз, Бока отметил, что Украина является одной из беднейших стран Европы.

«В 2020 году, до начала конфликта, украинский ВВП в пересчете на душу населения составлял €3,3 тысячи. А в Венгрии он составляет €14,3 тысячи, что в четыре раза больше, чем на Украине», — заявил министр.

Бока напомнил, что согласно политике Евросоюза, чем беднее государство-член объединения, тем большую поддержку оно получает. Также министр обратил внимание на то, что союз уже предоставил Украине помощь на сумму свыше €138 млрд, а эта сумма почти покрывает годовой бюджет ЕС.

Среди прочего Бока отметил, что на восстановление Украины может потребоваться еще до €600 млрд. Однако бюджет Евросоюза не увеличивается, поэтому значительная часть денежных средств, которые могли быть направлены на помощь венгерскому народу, окажется на Украине, резюмировал Бока.

В свою очередь политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщал, что интеграция Украины в Евросоюз обойдется странам сообщества в сумму, которая в 12 раз превышает бюджет союза.

Такого же мнения придерживается и глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который заявил, что Евросоюз обратился ко всем государствам-членам с призывом: «Давайте разрушим европейскую экономику вместе с Украиной, прежде чем Украина вступит в Европейский союз».

Ранее в Совфеде предрекли Евросоюзу конец существования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами