Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ

Нарышкин и Рэтклифф договорились о контактах между СВР и ЦРУ
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 11 марта провел телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Об этом сообщили в пресс-службе СВР РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе разговора Нарышкин и Рэтклифф договорились о регулярных контактах между СВР и ЦРУ для снижения конфронтации между Россией и Соединенными Штатами и обеспечения международной стабильности и безопасности. Также стороны обсудили вопросы взаимодействия двух ведомств по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.

В декабре Нарышкин заявлял, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением для спецслужб США и Великобритании. В тоже время американская «одержимость» Украиной, по его мнению, начинает оказывать разрушительное воздействие на глобальную финансовую и военно-политическую систему, выстроенную Вашингтоном.

Ранее в Кремле призвали не «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами