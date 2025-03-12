Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ

Нарышкин и Рэтклифф договорились о контактах между СВР и ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 11 марта провел телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. Об этом сообщили в пресс-службе СВР РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе разговора Нарышкин и Рэтклифф договорились о регулярных контактах между СВР и ЦРУ для снижения конфронтации между Россией и Соединенными Штатами и обеспечения международной стабильности и безопасности. Также стороны обсудили вопросы взаимодействия двух ведомств по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.

В декабре Нарышкин заявлял, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением для спецслужб США и Великобритании. В тоже время американская «одержимость» Украиной, по его мнению, начинает оказывать разрушительное воздействие на глобальную финансовую и военно-политическую систему, выстроенную Вашингтоном.

Ранее в Кремле призвали не «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины.