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СМИ сообщили о попытке задержания президента Республики Сербской

Klix: президента Республики Сербской Додика пытались задержать в Сараево
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Amel Emric/Reuters

Агентство по расследованиям и защите Боснии и Герцеговины (SIPA) попыталось задержать президента Республики Сербской Милорада Додика в Восточном Сараеве. Об этом сообщает Klix.

В публикации отмечается, что представители министерства внутренних дел Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) помешали сотрудникам агентства.

Издание подчеркивает, что Додик сегодня прибыл в административный центр правительства Республики Сербской в Восточном Сараеве для встречи с мэром и главами муниципалитетов.

В Боснии и Герцеговине продолжается политическое противостояние между Республикой Сербской и высоким представителем по БиГ Кристианом Шмидтом. Конфликт возник после того, как Россия и Китай вступили в противостояние с США, Францией и Британией в ООН относительно утверждения Шмидта на посту — в итоге, несмотря на фактическое отсутствие утверждения Шмидта на посту, он продолжает занимать должность.

В феврале боснийский суд приговорил Милорада Додика к году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать должность президента РС. Его призвали виновным в игнорировании решений Конституционного суда, принятых высоким представителем по БиГ Кристианом Шмидтом.

Ранее Додик заявил, что никакое давление не заставит его покинуть Республику Сербскую.

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