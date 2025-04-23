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Си Цзиньпин выразил позицию Китая по изменению климата

Си Цзиньпин: Китай будет бороться с изменением климата в мире при любых условиях
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Global Look Press

Китайские власти намерены противостоять изменениям климата вне зависимости от политической ситуации в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его цитирует ТАСС.

«Вне зависимости от изменений, которые происходят в мире, Китай будет без промедлений реагировать на климатические изменения и не ослабит усилий по продвижению международного сотрудничества», — сказал китайский лидер.

Он напомнил, что в КНР создана наиболее масштабная система возобновляемых источников энергии в мире и назвал гармоничное сосуществование людей и природы отличительной чертой китайской модернизации.

По словам Си Цзиньпина, Пекин и дальше будет стремиться к построению «чистого, красивого и устойчивого мира».

В апреле в журнале Advances in Atmospheric Sciences (AAS) появилась статья, в которой говорится, что количество солнечного света, достигающего поверхности Земли, может существенно меняться с течением времени.

Оказалось, что в Китае особенно ярко выражено снижение солнечной энергии в период с 1960-х по 1990-е годы, вызванное загрязнением воздуха. Однако с начала 2000-х годов ситуация начала меняться: меры по борьбе с загрязнением дали результат, и солнечная энергия вновь начала достигать поверхности в больших объемах.

Ранее китайские ученые предложили превратить Тибет в аграрный регион.

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