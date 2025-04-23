В Раде потребовали от Зеленского отчет о ходе переговоров с США

Украинская партия «Европейская солидарность» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского подробный отчет о ходе переговорного процесса с США по полезным ископаемым и по урегулированию конфликта. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

«Украинцы должны узнавать о ходе переговорного процесса не из международных СМИ, госсекретаря [Марко] Рубио или спецпредставителей [Стива] Уиткоффа и [Кита] Келлога, а от украинских властей», — заявила Геращенко.

По ее словам, партия «Европейская солидарность» требует проведения специального заседания с участием Зеленского. Депутаты Рады хотят знать о плане Украины по достижению мира, а также о том, является ли соглашение по ископаемым с США частью этого плана.

Геращенко отметила, что украинские чиновники, которые входят в переговорную группу с США, уже несколько месяцев избегают общения с парламентом. Парламентарий подчеркнула, что они обязаны отчитаться перед людьми.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что представители США во время встречи с делегацией из Украины в Париже 17 апреля передали документ, в котором содержались условия для достижения прочного мира.

В нем, в частности, Вашингтон предложил Киеву отказаться от Крыма, признав его российским. Кроме того, американцы призвали украинские власти ради мира отказаться от планов по вступлению в НАТО и создать нейтральную зону, подконтрольную США, вокруг Запорожской АЭС.

Ранее Зеленскому предрекли ухудшение условий соглашения по Украине.