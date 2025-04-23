В Кремле заявили, что Россия по-прежнему выступает против миротворцев на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Россия по-прежнему выступает против европейских миротворцев на Украине.

«Россия по-прежнему выступает против [размещения европейских миротворцев на Украине]. Фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины. Это собственно то, что было одной из первопричин для начала СВО», — отметил Песков.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что власти Франции и Великобритании готовы к тому, что Украина признает потерю контроля над частью территорий, вошедших в состав России.

Как отмечают собеседники, взамен Украина должна получить надежные гарантии своей будущей безопасности, а также твердую экономическую поддержку для будущего развития. При этом они подчеркивают, что Франция и Великобритания хотели бы, чтобы Украина признала потерю территорий только де-факто, без формального закрепления, по образцу договора между Республикой Кореей и КНДР, который положил конец войне 1950–1953 гг.

Ранее встреча глав МИД Франции, Британии, ФРГ в Лондоне была отложена.