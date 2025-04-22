Захарова опубликовала свое интервью с защищающим Зеленского журналистом

Захарова опубликовала свое интервью с журналистом, защищающим Зеленского и ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила в своем Telegram-канале часовое интервью с неназванным корреспондентом одного из СМИ, которое в итоге не вышло в эфир.

По ее словам, журналист, голос и образ которого на записи изменены, сначала с неохотой признался, что является гражданином РФ и начал с общих вопросов, касающихся отношений между Российской Федерацией и США.

«Но то, что началось потом, сложно описать адекватно», — написала дипломат.

Она заявила, что корреспондент принялся сначала аккуратно, а потом все более активно защищать президента Украины Владимира Зеленского и ВСУ. Представитель внешнеполитического ведомства РФ указала, что журналист выдавал фейки, которые уже давно были опровергнуты.

«Закончилось все сеансом экзорцизма — корреспондент начал смеяться, когда мы заговорили о зверствах бандеровцев на Курщине и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной [войны]», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что само СМИ было шокировано поведением своего сотрудника, что решило не выпускать интервью в эфир.

Также дипломат призналась, что изначально не хотела публиковать интервью, но в студии присутствовал участник специальной военной операции (СВО), который сказал, что запись «должны увидеть люди». Захарова добавила, что поэтому она опубликовала эту беседу.

«Наверное, вы сейчас смотрите первое в мире интервью, где скрыто будет лицо и изменен голос не у интервьюируемого, а у интервьюера. Чтобы до самосуда не дошло», — заключила представитель МИД.

Ранее Захарова назвала Зеленского «кровавым клоуном».