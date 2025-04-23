В ФРГ предположили, что власти могут выдворить посла РФ с памятной церемонии

Bild: посла РФ могут выдворить с памятной церемонии ко Дню Победы в Берлине

Посол России в Германии Сергей Нечаев может быть выдворен с памятной церемонии в Берлине, посвященной разгрому нацизма. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Глава Фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль заявил изданию, что российским дипломатам после начала специальной военной операции (СВО) на Украине запрещено участвовать во всех памятных мероприятиях. Если же посол Нечаев по своей инициативе появится на церемонии, то «в тесном сотрудничестве с силами безопасности будет обеспечено соблюдение внутренних правил».

Bild восприняла слова Дреколля как угрозу выдворить посла РФ с памятного мероприятия.

17 апреля посол Украины в Германии Алексей Макеев поприветствовал решение немецкого парламента (бундестага) не допускать посла России Сергея Нечаева и представителя Белоруссии Дениса Сидоренко на памятные мероприятия 8 мая, посвященные окончанию Второй мировой войны.

Ранее на Западе ужаснулись угрозам ЕС по поводу визита на парад Победы в Москву.