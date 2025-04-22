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В Буркина-Фасо заявили о попытке госпереворота в стране

Министр Сана: спецслужбы сорвали планы переворота в Буркина-Фасо
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Sophie Garcia/AP

Группа террористов-заговорщиков планировала устроить государственный переворот в Буркина-Фасо. Об этом заявил министр безопасности страны Махамаду Сана в эфире национального телевидения RTB.

«Согласно плану террористов-заговорщиков, действия должны были 16 апреля 2025 года завершиться нападением на руководство Буркина-Фасо со стороны группы солдат, нанятых врагами страны», — сказал министр.

Сана добавил, что подготовка переворота была раскрыта разведывательными службами. В результате были задержаны участники заговора. Однако, по словам министра, ряд организаторов в настоящее время находятся в Кот-д'Ивуаре.

В сентябре прошлого года Сана сообщил, что в Буркина-Фасо раскрыли и предотвратили крупный заговор, направленный на подрыв безопасности страны. Чиновник отметил, что граждане страны, находящиеся за границей, в частности в Кот-д'Ивуаре, совместно с военными пытались дестабилизировать ситуацию в стране при поддержке иностранных сил.

Ранее глава МИД Буркина-Фасо назвал Украину террористическим государством.

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