В Буркина-Фасо заявили о попытках дестабилизации страны с территории Кот-д'Ивуара

В Буркина-Фасо был раскрыт и предотвращен крупный заговор, направленный на подрыв безопасности страны. Об этом сообщил министр безопасности Махамаду Сана в своем выступлении на национальном телевидении, пишет ТАСС.

Чиновник отметил, что граждане Буркина-Фасо, находящиеся за границей, в частности в Кот-д'Ивуаре, совместно с военными пытались дестабилизировать ситуацию в стране при поддержке иностранных сил.

«Мы хотим проинформировать общественность Буркина-Фасо и международное сообщество о том, что лица, проживающие в Кот-д'Ивуаре, участвовали в подрывной деятельности против нашей страны. Благодаря постоянному мониторингу мы смогли предотвратить несколько попыток дестабилизации», — заявил министр. Он добавил, что вскоре будут опубликованы аудиозаписи бизнесменов и граждан Буркина-Фасо, связанных с заговором.

Сана также сообщил, что эти лица недавно финансировали террористические группировки, которые планировали атаки на президентский дворец Кулюба, базу военных беспилотников и аэропорт.

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