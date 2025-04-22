На Западе сообщили о «медовом месяце» Макрона и избранного канцлера Германии

Отношения Франции и Германии переживают расцвет после избрания будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на неназванные источники.

В публикации говорится, что отношения между Мерцем и Макроном «стали очень близкими». Источник издания добавил, что на данный момент неизвестно, «как долго продлится медовый месяц» политиков, однако это будет зависеть от позиций стран по ключевым вопросам.

17 апреля в Париже состоялись встречи в разных составах с участием США, лидеров Евросоюза, Великобритании и украинской делегации. Елисейский дворец назвал переговоры «продуктивными и конструктивными», а Эммануэль Макрон пообещал «удвоить усилия» для достижения мира.

Госдепартамент передал участникам переговоров и России «контуры прочного и долгосрочного мира», а Москва выразила готовность к продолжению контактов с США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского поставили на место после его слов о Уиткоффе.