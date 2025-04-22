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В США сравнили действия Трампа с нацистской Германией

Бывший вице-президент США Гор сравнил действия Трампа с нацистской Германией
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The White House via Twitter/Reuters

Бывший вице-президент США Альберт Гор сравнил политику администрации главы Белого дома Дональда Трампа с действиями нацистской Германии. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на выступление Гора на конференции по климату Climate Week в Сан-Франциско.

«Гор заявил, что нынешняя администрация США «пытается создать предпочтительную для себя версию действительности», чтобы достичь своих целей, которые похожи на цели партии Гитлера в 1930-е и 40-е годы», — говорится в публикации.

При этом Гор отметил, что осознает неправильность сравнения американской администрации с Третьим рейхом, представляющим собой «исключительное зло».

Он добавил, что мир должен «помнить уроки истории нацизма».

До этого сообщалось, что Дональд Трамп не хотел бы конкуренции между великими державами, он стремится к единению. Отмечалось, что американский президент «видит мир не через конкуренцию великих держав, но через единение между ними, наподобие того, что существовало в Европе в XIX веке».

Ранее лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа о введении пошлин, пригрозив ответными мерами.

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