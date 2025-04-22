Поддерживающий действия Киева глава украинской греко-католической епархии в Австралии кардинал Микола Бычок будет среди тех, кто выберет нового папу Римского. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-службой Ватикана представлен список кардиналов, у которых есть право избирать нового папу, в их числе Бычок. Отмечается, что священник родился в 1980 году в Тернополе, обучался пастырскому богословию на Украине и в Польше.

На данный момент Бычок служит в Соборе святых Петра и Павла в Мельбурне.

Как выяснило РИА Новости, Бычок поддерживает нынешний киевский режим на Украине. К примеру, украинские организации в Австралии выкладывали в соцсети фотографии с кардиналом, который в церкви развернул флаг Украины.

Ватикан опубликовал завещание папы Римского Франциска, скончавшегося утром 21 апреля после продолжительной болезни. Согласно воле понтифика, он будет похоронен не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Могила должна быть простой, без украшений, с единственной надписью — Franciscus («Франциск»). Согласно заключению врачей, причиной смерти предстоятеля Святого престола стал инсульт и необратимый сердечно-сосудистый коллапс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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