Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Открыто поддерживающий ВСУ кардинал поучаствует в выборе нового папы

РИА: поддерживающий ВСУ кардинал Бычок поучаствует в выборе нового папы
close
ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поддерживающий действия Киева глава украинской греко-католической епархии в Австралии кардинал Микола Бычок будет среди тех, кто выберет нового папу Римского. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-службой Ватикана представлен список кардиналов, у которых есть право избирать нового папу, в их числе Бычок. Отмечается, что священник родился в 1980 году в Тернополе, обучался пастырскому богословию на Украине и в Польше.

На данный момент Бычок служит в Соборе святых Петра и Павла в Мельбурне.

Как выяснило РИА Новости, Бычок поддерживает нынешний киевский режим на Украине. К примеру, украинские организации в Австралии выкладывали в соцсети фотографии с кардиналом, который в церкви развернул флаг Украины.

Ватикан опубликовал завещание папы Римского Франциска, скончавшегося утром 21 апреля после продолжительной болезни. Согласно воле понтифика, он будет похоронен не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Могила должна быть простой, без украшений, с единственной надписью — Franciscus («Франциск»). Согласно заключению врачей, причиной смерти предстоятеля Святого престола стал инсульт и необратимый сердечно-сосудистый коллапс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Time поместил фото папы Римского на свою обложку.

Все новости на тему:
Умер папа Римский
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами