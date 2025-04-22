Эксперт заявил, что США смогут извлечь выгоду при получении контроля над ЗАЭС

Соединенные Штаты Америки смогут извлечь выгоду при получении контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом заявил эксперт в области атомной энергетики, депутат законодательного собрания Запорожской области, советник главы Крыма Ренат Карчаа в беседе с ТАСС.

Сухое хранилище отработанного ядерного топлива является источником многих уникальных элементов, которые «стоят баснословных денег», отметил он. По словам эксперта, из одной тонны отработанного ядерного топлива можно получить до 2 кг рутения, около 1,5 кг палладия и около 0,5 кг родия.

«Совокупно получатся деньги, по объему сопоставимые с замороженными российскими активами на Западе», — подчеркнул Карчаа.

Накануне газета The Wall Street Journal писала, что США рассматривают установление нейтрального статуса для территорий вокруг Запорожской АЭС под контролем Вашингтона как условие урегулирования конфликта. Издание не раскрыло конкретных границ предлагаемой зоны, формата контроля или того, кто будет управлять станцией. По данным источников, идея обсуждается в контексте поиска компромиссов для деэскалации, но технические и политические детали остаются неясными.

Ранее «Росатом» ответил на вариант передачи Запорожской АЭС под управление США.