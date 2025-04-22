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Сын Эрдогана признался в любви к России

Сын Эрдогана сообщил, что ему нравится Россия и ее культурное богатство
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Burhan Ozbilici/AP

Руководитель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган — сын президента Турции Тайипа Эрдогана — заявил, что ему нравится Россия и ее культурное богатство. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Мне нравится приезжать в Россию <…> Огромная страна с невероятным разнообразием природы и культурным богатством», — отметил он.

Билал Эрдоган также обратил внимание на разнообразную российскую кухню, поскольку в стране «много этносов и культур». Он добавил, что на территории России проживает много тюркских народов, кулинарные традиции которых тоже вошли в русскую кухню.

Накануне посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что очень любит русский борщ. Он подчеркнул, что это блюдо с длинной историей «отличается ярким цветом, насыщенным вкусом и сбалансированным составом ингредиентов, оно позволяет почувствовать любовь и тепло, с которыми россияне относятся к жизни». Дипломат указал, что борщ обладает уникальным вкусом, а процесс приготовления «наполнен особенной торжественностью». Он назвал блюдо «классическим представителем русской кулинарной культуры».

Ранее бывший кремлевский повар раскрыл секреты меню для гостей Путина.

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