Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде объяснили, как Зеленский может выиграть выборы в ходе конфликта с РФ

Депутат Рады Разумков: Зеленский может набрать 102% голосов на выборах
close
Leah Millis/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может получить даже 102% голосов на выборах главы государства, если принудит украинцев голосовать под угрозой мобилизации, заявил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков. Его цитирует издание «Страна.ua».

«Я понимаю, как это произойдет. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков», — сказал Разумков.

По его словам, таким образом Зеленский может набрать и «102 %».

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Согласно конституции страны, должен быть выбран новый глава государства и принять присягу, однако выборы не состоялись из-за действующего на Украине военного положения.

8 апреля 2025 года газета «Взгляд» со ссылкой на экспертов сообщала, что Зеленский хочет перехитрить Россию и США с выборами, организовав их в сжатые сроки. Это позволит Зеленскому провести президентские выборы на своих условиях и почти без конкурентов, писало издание.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что страны Запада могут заменить Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами