Президент Украины Владимир Зеленский может получить даже 102% голосов на выборах главы государства, если принудит украинцев голосовать под угрозой мобилизации, заявил бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков. Его цитирует издание «Страна.ua».

«Я понимаю, как это произойдет. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков», — сказал Разумков.

По его словам, таким образом Зеленский может набрать и «102 %».

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Согласно конституции страны, должен быть выбран новый глава государства и принять присягу, однако выборы не состоялись из-за действующего на Украине военного положения.

8 апреля 2025 года газета «Взгляд» со ссылкой на экспертов сообщала, что Зеленский хочет перехитрить Россию и США с выборами, организовав их в сжатые сроки. Это позволит Зеленскому провести президентские выборы на своих условиях и почти без конкурентов, писало издание.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что страны Запада могут заменить Зеленского.