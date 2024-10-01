МИД РФ прокомментировал планы Финляндии и Эстонии блокировать Финский залив

Если Финляндия и Эстония стремятся ввести полную блокаду Финского залива для судов РФ, Москва будет считать такого рода действия как нарушение международного морского права, поскольку соответствующих прав у Хельсинки и Таллина нет. Об этом заявили РИА Новости в МИД России.

«Если Финляндия и Эстония планируют ввести полную блокаду Финского залива для российского судоходства, то подобные действия Россия будет расценивать как очевидное нарушение международного морского права», — подчеркнули в ведомстве.

Нормы международного морского права, добавили в МИД РФ, не содержат положений, которые дают право кому-либо ограничивать судоходство в регионе. В министерстве назвали это «односторонними мерами дискриминационного характера», которые направлены против конкретной страны.

23 сентября командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявлял, что Эстония и Финляндия все сильнее углубляют военное сотрудничество и готовятся к перекрытию Финского залива на случай «угрозы со стороны России».

По его словам, перекрытие Финского залива зависит от ситуации в сфере стратегической безопасности. При этом Мерило не уточнил, есть ли у Эстонии и Финляндии готовый план того, как действовать в такой ситуации.

О возможном закрытии Балтийского моря для РФ еще в октябре прошлого года высказывался президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Тогда он заявил, что перекрыть море для прохода российских судов могут, если будет доказана причастность Москвы к аварии на газопроводе Balticconnector.

Ранее эксперт заявил о бессмысленности угрозы закрытия Балтийского моря для России.