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В Крыму назвали хорошим знаком публикации о признании республики

Зампред Госсовета Цеков: США понимают законность присоединения Крыма к РФ
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что даже разговоры о признании Крыма в прессе — это хороший знак.

«Пока только пресса сообщает со ссылкой на неназванные источники о решении администрации США признать Крым российской территорией, надо дождаться официальных заявлений. Однако сам по себе разговор, даже в средствах массовой информации, — это хороший знак. Это говорит о том, что в США понимают законность воссоединения Крыма с Россией и признают проведение референдума», — сказал Цеков.

Он считает, что официальное признание Крыма территорией РФ от Соединенных Штатов будет полезным для республики:

«Конечно, это будет важный шаг для нас. Это, возможно, снимет санкции, под которыми мы находимся. А кроме того, это серьезный шаг к признанию других новых регионов, которые воссоединились с Россией. При этом замечу, что Крым успешно развивался и без официального признания со стороны Штатов. Самое главное для нас — это признание России и включение в состав РФ».

Для урегулирования российско-украинского конфликта Вашингтон может признать Крым российской территорией. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ранее газета WSJ сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в рамках визита в Россию обсуждал с президентом Путиным территориальный вопрос в контексте конфликта на Украине.

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