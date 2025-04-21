Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского в соцсети X

Белый дом выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского. Сообщение опубликовано в официальном аккаунте в социальной сети X.

«Покойся с миром, папа Франциск», — говорится в сообщении.

К посту прикреплены две фотографии. На одной изображена встреча президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи Трамп с папой Римским. На втором фото — встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с понтификом. Американский вице-президент стал последним иностранным высоким гостем, который провел встречу с папой Римским до его кончины. Встреча прошла на фоне напряженности между Ватиканом и администрацией президента США Дональда Трампа из-за «репрессий» американского лидера в отношении мигрантов и сокращения международной помощи.

21 апреля папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни. По словам кардинала Фаррелла, Франциск умер в 7:35 (8:35 мск).

Ранее кардинал сообщил подробности смерти папы Римского.