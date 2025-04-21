Премьер Италии прокомментировала новость о кончине папы Римского

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что глубоко опечалена новостью о кончине папы Римского. Соответствующее заявление она опубликовала на своей странице в соцсети X.

«Эта новость глубоко нас опечалила, потому что нас покидает великий человек и великий пастырь. Я имела честь дружить с ним, получать его советы и наставления, которые никогда не исчезали даже во времена испытаний и страданий», — написала Мелони.

По ее словам, Франциск вновь обратился к миру с просьбой о мужестве изменить курс, пойти по пути, который не разрушает, а взращивает, восстанавливает, охраняет.

21 апреля кардинал Кевин Фаррелл официально подтвердил смерть папы Римского. Он рассказал, что Франциск скончался в 08:35 по мск. Кардинал отметил, что вся жизнь папы Римского была посвящена служению Господу и церкви. Он сказал, что понтифик научил людей жить с ценностями Евангелия — с верностью, мужеством и любовью.

Фаррелл подчеркнул, что конклав (процесс избрания нового папы. — прим. ред.) пройдет в течение 15—20 дней после даты смерти понтифика.

Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни. Он был избран папой 13 марта 2013 года и стал первым латиноамериканским папой и представителем Ордена иезуитов.

Ранее Никас Сафронов заявил, что каждый день молился за здоровье папы Римского.