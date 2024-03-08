ВСУ обстреляли морской порт в Херсонской области

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по морскому порту в Скадовске. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В прoстаивающем Скадовском морском порту сегодня в рeзультате террористического обстрела со стoроны киевского режима повреждено пустующее aдминистративное здание», — сказал Сальдо.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. Он также отметил, что здание получило существенные повреждения, но обошлось без пожара.

Днем 8 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Краснояружском районе беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Министерство обороны России сообщило, что 8 марта около 13:00 по московскому времени пресекло попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку c применением двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее украинский пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ.